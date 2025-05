Harvard investirá US$ 250 milhões em pesquisa após cortes de Trump

A Universidade de Harvard vai destinar 250 milhões de dólares (1,4 bilhão de reais, na cotação atual) ao financiamento de "pesquisa crítica", depois que o governo dos Estados Unidos anunciou novos cortes no orçamento federal destinado a este centro de ensino.

Agências federais americanas cortaram US$ 2,6 bilhões (R$ 14,5 bilhões, na cotação atual) em subvenções a Harvard, com o argumento de que ocorre discriminação no campus desta que é considerada uma das melhores universidades do mundo.