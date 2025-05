Flick: 'Não é a Liga de Lamine ou de Flick. É a Liga do Barcelona'

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, ressaltou nesta quinta-feira (15), após o título da equipe no Campeonato Espanhol com vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol, em Cornellá, que a conquista é de todos. "Não é a Liga de Lamine [Yamal] ou de Flick. É a Liga do Barcelona. Todos somos importantes. O grupo é a chave", afirmou o alemão em entrevista coletiva.

Antes, o treinador destacou a importância de ter criado uma "família" com o elenco 'blaugrana'. "Estamos fazendo um grande trabalho, com mentalidade, atitude. É fantástico ver a família que criamos. Nós nos cuidamos entre todos, é algo único", declarou. Quanto à breve comemoração no campo do Espanyol, Flick afirmou que foi por respeito ao adversário. "Era claro que não poderíamos comemorar no campo. Era por respeito aos torcedores [do Espanyol]. Comemoramos no vestiário e foi fantástico".