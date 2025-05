EUA impõem sanções a facilitadores financeiros do Hezbollah no Líbano e Irã

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira, 15, novas sanções contra dois altos dirigentes do Hezbollah e dois facilitadores financeiros da organização, localizados no Líbano e no Irã. Segundo comunicado da pasta, os alvos desempenham papel central no envio de recursos internacionais à facção, "cujo financiamento por doadores estrangeiros representa uma parcela significativa do orçamento geral do grupo terrorista".

De acordo com o Tesouro, as medidas fazem parte dos esforços para "intensificar a pressão econômica sobre indivíduos relevantes do regime iraniano e seus representantes", afirmou o subsecretário Michael Faulkender. "A ação de hoje ressalta o amplo alcance global do Hezbollah por meio de sua rede de doadores e apoiadores terroristas, especialmente em Teerã."