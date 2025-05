EUA anuncia medidas contra projetos chineses da Rota da Seda na América Latina

Dois terços dos países da América Latina já aderiram a este projeto central na estratégia do presidente chinês, Xi Jinping, para expandir a influência econômica e política da China.

Em uma cúpula com a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) em Pequim, Xi se apresentou esta semana como um parceiro confiável em tempos de "confrontação" e "protecionismo", e prometeu US$ 9,2 bilhões (R$ 51,8 bilhões) em créditos para o desenvolvimento na América Latina e no Caribe.

Esta região tem sido um dos principais objetivos de Pequim, que já é o maior parceiro comercial de países como Brasil, Peru e Chile.

Na quarta-feira, o presidente colombiano, Gustavo Petro, se juntou à chamada "Iniciativa Um Cinturão, Uma Rota", o que, como era de se esperar, irritou os Estados Unidos, o principal parceiro comercial e aliado estratégico de Bogotá.

Esta iniciativa, mais conhecida como Rota da Seda, "muda a história de nossas relações exteriores", comentou Petro na rede social X.