Crescimento da zona do euro no 1º trimestre revisado para 0,3%

O crescimento do PIB da zona do euro no primeiro trimestre do ano foi revisado e ficou levemente abaixo da estimativa inicial, a 0,3%, anunciou nesta quinta-feira (15) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

Na primeira estimativa, divulgada em 30 de abril, a Eurostat havia calculado um resultado de 0,4% para o crescimento do bloco de 20 países que usam a moeda comum.