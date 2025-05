Chefe da diplomacia dos EUA diz não ter "grandes expectativas" sobre diálogos russo-ucranianos

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira (15) que não tem "grandes expectativas" sobre os diálogos entre Rússia e Ucrânia que serão realizadas em Istambul.

Suas declarações estão alinhadas com as do presidente americano, Donald Trump, que afirmou não acreditar "que vá acontecer algo" até que ele e seu par russo, Vladimir Putin, se reúnam.