Charutos cubanos industriais: o cobiçado caçula dos 'habanos'

O tabaco cubano, considerado o melhor do mundo, é um dos principais produtos de exportação do país.

Ele destaca que as vendas da empresa aumentaram de 25,4 milhões de charutos em 2001 para 200 milhões em 2024, com um faturamento de US$ 38 milhões (R$ 213 milhões), quase o dobro de uma década atrás.

As 64 máquinas desta fábrica — 54 delas de última geração, algumas capazes de produzir até 42 charutos por minuto — produzem onze marcas, como as prestigiadas Cohiba, Partagás e Romeo y Julieta, em oito formatos.

Além do tamanho menor e do preço muito mais baixo, a principal diferença entre um charuto artesanal e um industrial é que o primeiro é feito com folhas inteiras de tabaco e o segundo com folhas picadas.

Risel Bárbara Fuente, de 24 anos, trabalha na produção do Cohiba Wide Short, a joia desta fábrica.

Ela ganha 11.200 pesos (R$521) por mês, quase o dobro do salário médio na ilha, e também recebe um pacote mensal de alimentos e produtos de higiene, cujo valor triplica seu salário.