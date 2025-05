Autoridades dos EUA investigam suposta ameaça a Trump de ex-chefe do FBI

O anúncio da secretária Kristi Noem acontece após a publicação de Comey no Instagram de uma imagem que mostrava o número "86 47" escrito com conchas de mar.

Autoridades e agências de segurança dos Estados Unidos investigam uma suposta ameaça de morte contra o presidente Donald Trump por parte do ex-diretor do FBI (polícia federal) James Comey, disse nesta quinta-feira (15) a secretária de Segurança Doméstica.

Supostamente, "86" é uma gíria com o significado de "matar" e "47" seria uma referência ao número de presidente dos Estados Unidos de Trump.

"O ex-diretor do FBI James Comey instiga o assassinato de @POTUS Trump", escreveu Noem na rede social X, usando o acrônimo de President of the United States (presidente dos Estados Unidos, em inglês).

O "Departamento de Segurança Doméstica e o Serviço Secreto estão investigando essa ameaça e responderão apropriadamente", acrescentou.

Comey escreveu depois no Instagram que se tratava de uma "fotografia de algumas conchas que vi hoje em uma caminhada pela praia, que eu assumi que eram uma mensagem política".