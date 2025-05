Atlético de Madrid perde para Osasuna; Rayo e Betis empatam

O Atlético de Madrid (3º) foi derrotado pelo Osasuna (9º) por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto Rayo Vallecano (8º) e Betis (6º) empataram em 2 a 2.

Os gols de Alejandro Catena (25') e Ante Budimir (82') deram a vitória ao Osasuna, apesar de o técnico Diego Simeone ter escalado o Atlético com força máxima no ataque, com Julián Álvarez e Alexander Sorloth como titulares.