A Turquia de Erdogan, amiga de Trump e centro do jogo diplomático

Localizada entre a Ásia e a Europa, a Turquia desempenha um papel central no jogo diplomático mundial, como demonstra a reunião desta quinta-feira (15) em Istambul entre delegações da Rússia e da Ucrânia, as primeiras negociações diretas em três anos.

Em parte graças à conexão pessoal entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu "amigo" e homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, Ancara também trabalha para facilitar as negociações sobre o programa nuclear do Irã ou as relações da Síria com o Ocidente.