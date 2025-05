Villarreal se consolida na zona da Champions; Alavés se afasta do rebaixamento

O 'Submarino Amarelo' derrotou o rival madrilenho graças a dois gols de Ayoze Pérez (23' e 31') e um do marfinense Nicolas Pépé (45') e volta a ficar seis pontos à frente do Betis (6º), que visita o Rayo Vallecano (8º) na quinta-feira.

Em outro jogo, o Alavés conquistou três pontos cruciais graças a um gol de Joan Jordán de pênalti (79') diante do Valencia, que esperava conseguir um bom resultado para continuar lutando por uma vaga europeia na próxima temporada.

O Alavés ficou quatro pontos acima da zona de rebaixamento, que é aberta pelo Leganés no momento em que restam apenas seis pontos em jogo.

No entanto, a equipe 'che' permanece com 45 pontos, dois atrás do Rayo Vallecano e do Mallorca (9º), que nesta quarta-feira enfrenta o Real Madrid, segundo colocado, no Santiago Bernabéu.

Se o gigante da capital espanhola empatar ou perder para o Mallorca, o Barcelona conquistará o título espanhol antes mesmo de jogar sua partida contra o Espanyol na quinta-feira em Cornellà.