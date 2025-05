Uruguai se despede do popular ex-presidente 'Pepe' Mujica

No Congresso, os uruguaios poderão lhe fazer uma última saudação. O governo decretou três dias de luto oficial.

Orsi, sucessor político de Mujica, liderará o cortejo fúnebre com seus ministros às 10h locais, (mesmo horário em Brasília), da sede da Presidência até o Palácio Legislativo, passando por lugares emblemáticos de sua trajetória política.

A partida do "presidente mais pobre do mundo", como era frequentemente descrito em manchetes internacionais, desencadeou uma onda de mensagens de líderes latino-americanos e figuras da esquerda internacional.

"A sabedoria de suas palavras formou um verdadeiro canto de unidade e fraternidade para a América Latina", escreveu o presidente brasileiro em visita de Estado a Pequim.

O petista, que construiu uma relação próxima com Mujica ao longo dos anos, lhe entregou a mais alta condecoração do país em dezembro, em uma cerimônia em Montevidéu, ao lado do presidente colombiano Gustavo Petro.

Lula anunciou que após retornar de Pequim a Brasília, viajará para a capital uruguaia para se despedir.