Trump reitera fim de sanções à Síria após encontro com novo líder do país

O presidente dos EUA, Donald Trump, reiterou nesta quarta-feira (14) que seu governo vai levantar sanções impostas à Síria, depois de se reunir com o novo líder sírio, Ahmed Al-Sharaa.

Trump, que falou durante sessão do Conselho de Cooperação do Golfo, no fim de uma visita à Arábia Saudita, afirmou que a Casa Branca deseja dar à Síria "um novo começo" e normalizar relações com o país.