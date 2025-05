Tom Cruise traz o espetáculo de volta a Cannes depois da política

Depois da política, é hora de glamour e espetáculo nesta quarta-feira (14) no Festival de Cinema de Cannes, com Tom Cruise e a saga "Missão Impossível", em seu oitavo e provavelmente último filme.

O festival, que começou no dia anterior com críticas ao presidente Donald Trump e à guerra em Gaza, também dá início à corrida pela Palma de Ouro com a estreia dos dois primeiros filmes na disputa: o alemão "O Som da Queda", de Mascha Schilinski, e o ucraniano "Two Prosecutors", de Sergei Loznitsa.