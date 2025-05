Rodrygo responde às especulações sobre seu futuro: 'Parem de criar coisas'

O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, quebrou o silêncio nesta quarta-feira (14) para desmentir as especulações das últimas semanas sobre seu futuro: "Parem de criar coisas", escreveu em uma mensagem nas redes sociais.

Os rumores na imprensa espanhola aumentaram depois que Rodrygo ficou no banco de reservas na derrota do time merengue para o Barcelona no último domingo (4 a 3), e de sua saída do treino de terça-feira, aparentemente por problemas físicos que o deixaram de fora da lista de relacionados para o jogo desta quarta-feira contra o Mallorca.