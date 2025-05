Raúl Asencio, do Real Madrid, é processado por divulgar vídeo sexual com menor de idade

Os fatos a que o auto se refere teriam acontecido em 15 de junho de 2023. De acordo com a decisão do tribunal, as vítimas, que tinham 16 e 18 anos na época do incidente, "sofrem de transtorno de estresse pós-traumático derivado de suas experiências".

Em setembro de 2023, três jogadores não identificados, entre 21 e 22 anos, foram detidos no centro de treinamento do Real Madrid após uma denúncia apresentada pela mãe de uma jovem de 16 anos que aparece no vídeo.

A imprensa noticiou na época que o principal suspeito, cuja identidade é desconhecida, havia gravado uma relação sexual consentida com a jovem antes de enviar o vídeo aos demais jogadores sem o consentimento da vítima.