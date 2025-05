PSG e suas estrelas retornam aos treinamentos

Os jogadores do Paris Saint-Germain, entre eles sete titulares que tiveram um período de descanso desde a classificação para a final da Liga dos Campeões na semana passada, retornaram aos treinamentos nesta quarta-feira (14).

O elenco retomou as atividades antes do último jogo da Ligue 1, no próximo sábado, contra o Auxerre, no Parque dos Príncipes, onde o PSG irá comemorar o título francês conquistado com seis rodadas de antecedência.