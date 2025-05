Petróleo fecha em leve queda após alta por anúncios de acordos comerciais

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 0,81%, a 66,09 dólares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em Nova York, seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, recuou 0,82%, a 63,15 dólares.

"O que estamos vendo é, essencialmente, uma reversão das fortes altas registradas" após o anúncio dos acordos tarifários alcançados pelos Estados Unidos com a China e a Grã-Bretanha, com o qual os operadores participaram basicamente da tomada de benefícios", explicou à AFP o analista Bart Melek, da TD Securities.

No entanto, apesar do acordo entre Washington e Pequim, anunciado na segunda-feira passada, e que a princípio durará 90 dias, "as tarifas alfandegárias seriam significativamente maiores do que antes de 2025", assinalou à AFP Tamas Varga, especialista da PVM Energy.

O aumento das sobretaxas aduaneiras "trará dificuldades econômicas e obstruirá o crescimento saudável da demanda de petróleo", opinou.