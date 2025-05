Os grandes desafios de Ancelotti na recuperação da Seleção Brasileira

Pouco tempo e quase tudo a reconstruir: os desafios parecem gigantes para o novo técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, chamado para corrigir o rumo de uma Seleção em crise, a pouco mais de um ano da Copa do Mundo na América do Norte. O experiente treinador, que em 65 anos apenas comandou clubes, assumirá as rédeas de uma seleção que acumula anos de resultados frustrantes e um jogo sem brilho.

Seu histórico mais recente demonstra sua capacidade: deixará o Real Madrid este mês como o técnico mais vitorioso da história do time merengue, com 15 troféus, incluindo três da Liga dos Campeões (2014, 2022 e 2024). Tornar-se o quarto treinador do Brasil em apenas três anos será um "desafio muito importante", reconheceu o italiano, que fará sua estreia com a verde e amarela no dia 5 de junho na casa do Equador. "Carletto" deverá reviver a chama da torcida de um país apaixonado por futebol, mas que acabou dando as costas à Seleção, irreconhecível após um passado glorioso que rendeu cinco títulos da Copa do Mundo e encantou o planeta. "Só no fato de ter anunciado ele como treinador da Seleção Brasileira, o povo voltou a acreditar novamente (...) A responsabilidade dele é enorme. Ele está vindo com a responsabilidade de trazer o hexacampeonato", afirmou à AFP o ex-lateral Cafu, último capitão brasileiro a levantar um troféu da Copa do Mundo, em 2002.

- Recuperar a força do coletivo - "O principal desafio é fazer com que o Brasil novamente tenha um coletivo forte", considera o jornalista Gustavo Hofman, correspondente dos canais ESPN em Madri. "E conseguir isso com pouco tempo de treinamento", acrescenta, ao recordar que o italiano não poderá ter contato diário com seus jogadores, como em um clube.

Cafu reforça que "o maior desafio" do italiano "é o tempo", o que dificulta em encontrar "um padrão de jogo" para a equipe. Com o recorde de cinco Champions como técnico, ele deverá extrair o melhor dos atacantes Vinícius Júnior e Raphinha, que são protagonistas no Real Madrid e no Barcelona, respectivamente, mas que deixam a desejar pelo Brasil. "Ele é um cara bom de vestiário, que conversa bem e faz com que as pessoas entendam aquilo que ele quer (...) O desafio vai ser fazer a Seleção Brasileira jogar como um todo, sem vaidade, procurando um único objetivo", analisou Cafu, que encerrou sua carreira sob comando de Ancelotti no Milan, entre 2003 e 2008.

- Corrigir as falhas defensivas - O Brasil está em quatro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2026. A classificação não parece estar em perigo (são seis vagas em jogo, e mais uma para repescagem), mas há estatísticas alarmantes: a Seleção sofreu 16 gols em 14 jogos e acumulou cinco derrotas, incluindo duas contra a rival Argentina.