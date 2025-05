Influenciadora mexicana é assassinada durante transmissão ao vivo

A imprensa local identificou a vítima como Valeria Márquez, de 23 anos, que difundia vídeos com conteúdos relacionados à beleza, alguns deles com quase 800 mil reproduções.

"A vítima é uma pessoa com presença ativa e influência nas redes sociais", apontou a promotoria estadual em comunicado.

O crime aconteceu na terça-feira em um salão de beleza do qual Márquez era proprietária, localizado em Zapopan, um subúrbio de Guadalajara, capital de Jalisco.

Agentes da polícia municipal compareceram ao local após uma denúncia e confirmaram a morte da jovem, detalhou a autoridade.

"De acordo com as primeiras linhas de investigação, ela estava em seu estabelecimento quando um homem entrou no local e, ao que tudo indica, realizou disparos com uma arma de fogo contra ela, tirando sua vida", acrescentou a Promotoria.