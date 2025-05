Incêndio em depósito de produtos químicos no sul da Espanha obriga quase 80 mil moradores a se confinar

Um incêndio em um depósito de distribuição de produtos químicos em uma unidade fabril perto de Sevilha, no sul da Espanha, criou uma enorme nuvem negra e levou as autoridades a pedirem que quase 80.000 moradores permanecessem em suas casas com as portas e janelas fechadas.

Por volta das 13h20, hora local (08h20 no horário de Brasília), os serviços de emergência receberam os primeiros relatos de moradores que viram uma forte nuvem negra vinda de um incêndio em um armazém no Parque Industrial La Red, em Alcalá de Guadaíra, uma cidade de quase 77.000 habitantes a cerca de 15 quilômetros de Sevilha, de acordo com um comunicado.