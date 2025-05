Governo Trump elimina alguns limites a "químicos eternos" na água

Pesquisas recentes descobriram que quase 158 milhões de pessoas em todo os Estados Unidos têm água potável contaminada com substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFAS, na sigla em inglês).

O governo do presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (14) que eliminará parte dos limites aos "químicos eternos" na água potável nos Estados Unidos, uma decisão que os ativistas consideram "um retrocesso" na saúde pública.

Os PFAS são chamados de "químicos eternos" porque levam milhões de anos para se degradar no meio ambiente.

Desenvolvidos pela primeira vez na década de 1930 e valorizados por sua resistência, tolerância ao calor e propriedades repelentes à água e à gordura, eles foram detectados em todos os lugares — desde os planaltos do Tibete até o fundo do oceano — e no sangue de quase todos os seres vivos.

Esses compostos químicos têm sido associados a problemas de saúde como diminuição da fertilidade, câncer e distúrbios comportamentais em crianças.

As normas impostas pelo governo do ex-presidente democrata Joe Biden em abril de 2024 foram consideradas uma resposta a décadas de engano por parte da indústria, mas a administração Trump decidiu alterá-las.