Assaltante de Kim Kardashian se apresenta como ladrão desajeitado

Yunice Abbas, um dos "ladrões vovôs" acusados do roubo de joias no valor de 10 milhões de dólares (56,2 milhões de reais na cotação atual) que pertenciam à Kim Kardashian em 2016, tentou minimizar a sua responsabilidade se apresentando como um ladrão desajeitado perante o tribunal de Paris nesta quarta-feira (14).

No dia anterior, assim como Aomar Ait Khedache, o suposto mentor do roubo, ele ofereceu suas "sinceras desculpas" à mulher americana, que tinha 35 anos de idade na época do roubo.

Abbas, de 71 anos, é um homem baixo, de cabeça raspada e com o braço trêmulo por conta do Parkinson.

No entanto, nesta quarta-feira ele "se esquivava das respostas", disse o presidente do tribunal, David De Pas.

Abbas foi preso no início de 2017 porque seu DNA foi encontrado na cena do crime e ele confessou seu envolvimento.

A poucos metros do hotel, apareceu um carro de polícia e ele pensou que seria preso. "Levantei o braço para dizer: 'Eu me rendo, não estou armado', mas os policiais acharam que eu estava acenando. Eles acenaram de volta e seguiram em frente", enfatizou.

Sem ter planejado antes, o acusado alegou que foi ele quem saiu com a bolsa pendurada no guidão de sua bicicleta.

A história de Yunice Abbas tentou retratar um ladrão pouco profissional e desajeitado, que mesmo durante sua fuga de bicicleta deixa cair a bolsa com as joias e, ao pegá-la, esquece uma cruz incrustada de diamantes que um transeunte encontrou no dia seguinte, a única peça do saque que foi recuperada.

