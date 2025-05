Acidente rodoviário deixa 21 mortos no centro de México

Ao menos 21 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas nesta quarta-feira (14) devido a um violento acidente rodoviário envolvendo um trailer e um ônibus de passageiros no estado de Puebla, no centro do México, informaram autoridades.

"No acidente estiveram envolvidos três veículos, com um saldo preliminar de 18 mortos no local e mais três que perderam suas vidas no hospital", disse a jornalistas o secretário de Governo (Interior) de Puebla, Samuel Aguilar.

O funcionário não detalhou o número de feridos, mas indicou que estavam sendo atendidos em hospitais da região.

Os acidentes rodoviários no México se multiplicaram nos últimos anos. As causas principais são o mau estado dos veículos, a imprudência e o cansaço dos condutores.

Em 23 de março, 12 pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas quando um veículo com 16 passageiros caiu em um barranco no estado de Nuevo León (norte).