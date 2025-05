Zelensky espera que Trump viaje à Turquia e incentive Putin a fazer o mesmo para negociar fim da guerra

O líder ucraniano também acusou o Putin de "não querer" o fim do conflito, afirmando estar disposto a "fazer todo o possível" para que esse encontro, ainda muito hipotético, se concretize.

Até o momento, o Kremlin não anunciou quem comporá sua delegação nem se Putin viajará à Turquia para essas conversas diretas que o presidente russo anunciou no fim de semana e que seriam as primeiras entre Kiev e Moscou desde a primavera boreal de 2022, pouco depois da invasão da Ucrânia pela Rússia.

E caso o presidente russo se recusasse a encontrá-lo, Zelensky exigiu as sanções ocidentais "mais fortes" já impostas contra Moscou.

Na tarde desta terça-feira, durante uma reunião televisionada com empresários, o presidente russo não mencionou a proposta de Zelensky nem o encontro russo-ucraniano de quinta-feira.

O braço direito de Zelensky, Andriy Yermak, conversou por telefone com Marco Rubio, segundo a presidência ucraniana, e ambos afirmaram querer "se coordenar" e "harmonizar suas posições".

À espera da resposta do Kremlin, o chefe de Estado ucraniano afirmou que viajará à Turquia de qualquer forma, para se reunir na quarta ou quinta-feira em Ancara com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

No entanto, em três meses não houve nenhum avanço significativo, até a inesperada aceleração dos últimos dias.

Desde então, as conversas bilaterais estão estagnadas, mas Trump tem tentado reativá-las desde meados de fevereiro, após três anos de invasão russa, que causou dezenas de milhares de mortos, entre civis e militares.

Primeiro, Kiev e seus aliados europeus instaram Putin a aceitar um cessar-fogo de 30 dias a partir de segunda-feira, advertindo que, se não o fizesse, seriam aplicadas "sanções massivas".

Posteriormente, o presidente russo — ignorando esse ultimato — declarou-se disposto no sábado a negociações "diretas" entre russos e ucranianos no dia 15 de maio em Istambul. Zelensky respondeu propondo encontrar-se pessoalmente com Putin nessa mesma cidade.

Desde então, o Kremlin tem evitado dar uma resposta clara a esse convite.

"A parte russa continua se preparando para as negociações que devem ocorrer na quinta-feira [...] Por ora, não prevemos fazer mais comentários", declarou na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov. Segundo ele, a "delegação [russa] estará presente e aguardará a parte ucraniana".

– Reivindicações opostas –

Por sua vez, o vice-ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Riabkov, reiterou que Moscou quer discutir na quinta-feira "as causas primárias" do conflito, principalmente a não adesão da Ucrânia à Otan, linha vermelha para o Kremlin.

Além dessa exigência, Putin continua insistindo na desmilitarização da Ucrânia e em garantias de que a Rússia manterá os territórios ucranianos anexados em 2022, além da Crimeia, ocupada desde 2014.

O presidente russo também exige uma revisão completa da estrutura de segurança na Europa, alegando que a aproximação da Otan das fronteiras russas constitui uma ameaça existencial para seu país.

A Ucrânia e seus aliados europeus rejeitam essas demandas, afirmando que o Exército russo, que ainda ocupa 20% do território ucraniano, está travando uma guerra de tipo imperialista na ex-república soviética.

