Trump deve se encontrar com presidente da Síria em viagem na Arábia Saudita

Segundo uma autoridade síria, Sharaa espera garantir o fim das sanções americanas à Síria, que estão prejudicando a economia do país. O líder, um islamita anteriormente alinhado ao Estado Islâmico no Iraque e à Al-Qaeda, que ainda é considerado terrorista por Washington, renunciou a seus laços com o radicalismo e prometeu liderar um governo inclusivo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve se encontrar com o novo presidente da Síria, Ahmed Al-Sharaa, quando o sírio viajar para Riad, a capital saudita, na quarta-feira, 14, de acordo com uma autoridade da Casa Branca.

Sharaa está tentando obter o apoio dos EUA para reconstruir a Síria após mais de uma década de guerra civil e autoridades do governo dizem que ele quer compartilhar com Trump sua visão de uma reconstrução no estilo do Plano Marshall, na qual empresas americanas e ocidentais venceriam a concorrência da China e de outras potências. Ele está entrando em contato com Israel por meio de intermediários e sinalizando disposição para permitir que empresas americanas de petróleo e gás operem no país.