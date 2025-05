Na ilha escocesa da mãe de Trump, há pouca simpatia pelo presidente dos EUA

Donald Trump, que anunciou um acordo comercial com o Reino Unido na semana passada, tem raízes na ilha de Lewis, no noroeste da Escócia, onde sua mãe viveu até os 18 anos, mas seus moradores expressam pouca simpatia pelo presidente americano.

No entanto, possui dois campos de golfe na Escócia, e deve inaugurar um terceiro.

O atual presidente dos EUA fez uma breve visita a Tong em 2008, apenas o tempo suficiente para tirar uma foto e se encontrar com alguns primos.

Em 2018, Theresa May, então primeira-ministra britânica, deu a ele a árvore genealógica de seus ancestrais escoceses.

"É bom estar em casa, esta era a casa da minha mãe", disse Trump ao desembarcar em Aberdeen, no nordeste da Escócia, em 2023, para uma visita aos seus campos de golfe.

Ao anunciar o acordo comercial com o governo britânico na quinta-feira, Donald Trump também afirmou que as relações entre Estados Unidos e Reino Unido estão "mais fortes do que nunca".