'Mundo perde líder excepcional, Mujica deixa marca indelével', diz bancada do PT na Câmara

A bancada do PT na Câmara dos Deputados lamentou nesta terça-feira, 13, o falecimento do ex-presidente do Uruguai José Pepe Mujica, afirmando que "o mundo perde um líder excepcional, exemplo de integridade e humanidade". Segundo a bancada, Mujica deixa uma "marca indelével", tanto pela passagem pelo governo do Uruguai, como pelo "compromisso com os direitos humanos e os mais desfavorecidos".

Em nota assinada pelo líder da bancada na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), os deputados dizem que o legado de Mujica "se tornou um símbolo global de humildade, solidariedade e coerência política, com seu estilo de vida simples e sua retórica anticonsumista".