Mujica está em fase terminal de câncer sob cuidados paliativos

Ex-presidente uruguaio anunciou em janeiro que câncer havia se espalhado por todo corpo e que havia interrompido tratamento; esposa afirmou que cuidados agora são para que viva "da melhor maneira" seus últimos dias.O ex-presidente uruguaio José Pepe Mujica, de 89 anos, está em estágio terminal de câncer de esôfago e recebe cuidados paliativos para aliviar a dor, afirmou sua esposa, a ex-vice-presidente Lucía Topolansky, a uma rádio local, nesta segunda-feira (12/05). Em janeiro, Mujica revelou que o câncer, diagnosticado no ano passado, havia se espalhado por seu corpo e que ele não se submeteria mais a tratamentos. "Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico nem cirurgia porque meu corpo não aguenta", disse na época ao jornal Búsqueda. "O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso." Segundo Topolansky, os cuidados são voltados agora para que ele viva a última parte de sua vida "da melhor maneira possível". Por recomendações médicas, o ex-presidente não participou das eleições regionais do último domingo, nas quais a esquerda manteve o poder na capital, Montevidéu. "Estive com ele por mais de 40 anos e estarei até o fim; foi o que prometi", afirmou Topolansky. No domingo, o presidente uruguaio Yamandu Orsi, pupilo de Mujica, pediu privacidade para o ex-líder enfermo e sua família. "Todos nós devemos contribuir para garantir que a dignidade seja a chave em todas as fases da vida; não devemos sobrecarregá-lo, devemos deixá-lo em paz". Ícone da esquerda latino-americana Mujica já foi chamado de o "presidente mais pobre do mundo" – rótulo que ele contestava – por doar a maior parte de seu salário e dirigir um velho Fusca enquanto esteve no cargo, de 2010 a 2015. Ele também ganhou admiradores por sua firme postura anticonsumista. Durante seu mandato, o Uruguai aprovou várias leis progressistas, legalizando o aborto e o casamento gay e tornando-se o primeiro país do mundo a permitir o uso recreativo da maconha, em 2013. Mujica foi membro do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, grupo guerrilheiro de extrema esquerda atuante nas décadas de 1960 e 70. Durante esse período, passou 12 anos na prisão, a maior parte do tempo em confinamento solitário. sf (AFP, ots)