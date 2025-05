'Médicos do Mundo' denuncia o uso da fome em Gaza como 'arma de guerra'

A desnutrição aguda na Faixa de Gaza está sendo usada como uma "arma de guerra" com o bloqueio israelense ao território palestino, alertou a ONG Médicos do Mundo (MDM) nesta terça-feira (13).

Em um relatório baseado em dados de seis centros de saúde que administra em Gaza, MDM aponta uma relação entre o aumento dos índices de desnutrição e um declínio no volume de ajuda humanitária que entra no território.

Por exemplo, em novembro, foi observado um aumento de 17% na desnutrição infantil, coincidindo com uma redução significativa no fluxo de ajuda humanitária.

A ajuda entra principalmente pelas fronteiras entre a Faixa de Gaza e Israel. A passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, está inoperante desde que o Exército israelense tomou a cidade na primavera de 2024.

Os volumes de ajuda têm oscilado desde o início da guerra — desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. As autoridades israelenses fecharam as passagens de fronteira desde 2 de março, alegando tentar pressionar o Hamas a libertar os reféns.