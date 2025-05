Girona e Sevilla dão grande passo para permanecer na 1ª divisão espanhola

Sevilla e Girona deram grandes passos rumo à permanência na 1ª divisão espanhola nesta terça-feira (13), após as respectivas vitórias contra Las Palmas (1-0) e Real Valladolid (1-0), pela 36ª rodada de LaLiga.

Com o triunfo suado no estádio José Zorrilla contra o Valladolid, graças a um gol do atacante uruguaio Cristhian Stuani, o Girona ficou mais perto da salvação, faltando duas rodadas para o fim do campeonato, numa temporada em que disputou a Liga dos Campeões.