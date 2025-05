De Niro, monstro sagrado de Hollywood e Palma honorária em Cannes

O sobrenome De Niro está muito ligado ao diretor Martin Scorsese. Ambos apresentaram "Assassinos da Lua das Flores" fora de competição em 2023 na Croisette, filme pelo qual foi indicado ao prêmio de ator coadjuvante no Oscar.

Considerado um dos maiores atores da história do cinema, Robert De Niro ganhou duas vezes o Oscar, mas nunca o prêmio de melhor atuação no Festival de Cannes, onde recebe nesta terça-feira (13) a Palma de Ouro honorária pelo conjunto de sua obra.

Americano de nascimento, adquiriu cidadania italiana em 2006. Cresceu em um ambiente boêmio e começou a atuar aos 16 anos, inicialmente no teatro.

De Niro nasceu em agosto de 1943, no bairro italiano de Nova York, filho de imigrantes e pintores.

Aos 81 anos, ele segue incansável: atualmente, pode ser visto na telinha como um ex-presidente dos Estados Unidos na série "Zero Day", da Netflix, e nos cinemas como um mafioso em "The Alto Knights: Máfia e Poder".

Seu primeiro papel no cinema foi em "Casamento às Avessas" (1969), de Brian de Palma, seguido por "Os Cinco de Chicago (Bloody Mama, 1970), de Roger Corman. Seus papéis como criminoso renderam fortuna e contribuíram para transformar o ator em uma lenda.

De Niro está acostumado a interpretar esses papéis sinistros, ameaçadores e cautelosos com perfeição, em contraste com a fúria imprevisível que demonstrava na juventude, em filmes lendários como "Caminhos Perigosos". O filme de 1973 foi a primeira de suas 10 colaborações com Scorsese.

Com Francis Ford Coopola, filmou "O Poderoso Chefão (Parte II, 1974). O diretor escolheu De Niro para interpretar a versão mais jovem do patriarca fictício da máfia, Don Corleone, que no primeiro filme foi interpretado por Marlon Brando.