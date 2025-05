Bahia luta por vaga antecipada nas oitavas da Libertadores contra Atlético Nacional

O Bahia enfrentará um teste de fogo nesta quarta-feira (14), quando visita o Atlético Nacional em Medellín, num duelo em que a vitória garante a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores-2025. Na liderança do acirrado Grupo F, com 7 pontos, o Tricolor de Aço está à frente do rival colombiano (6 pontos), do Internacional de Porto Alegre (5) e do Nacional de Montevidéu (4), três ex-campeões continentais que sonham em avançar.

O time baiano, comandado pelo técnico Rogério Ceni, que perdeu por 3 a 1 na rodada passada para a equipe uruguaia, espera evitar um drama na última rodada no Estádio Atanasio Girardot. Na Libertadores, foram duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e quatro sofridos. O clube liderado em campo por Everton Ribeiro vem de uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, no fim de semana pelo Brasileirão, numa partida em que poupou vários jogadores importantes, visando o duelo decisivo contra o 'Verdolaga'. "Tem a ver com o jogo da Libertadores", justificou Ceni na ocasião.

Segundo a mídia, o Bahia chegou a Medellín na segunda-feira com 27 jogadores, excluindo o colombiano Santiago Arias devido a uma lesão. A novidade pode ser o retorno de Gilberto, após o lateral-direito se recuperar de uma contusão e treinar com a equipe. Além de Everton, também são esperados em campo destaques como o atacante Willian José, o uruguaio Luciano Rodríguez e o argentino Santiago Mingo.

- Atlético vive bom momento - Apoiado por uma torcida que deverá lotar as arquibancadas, o Atlético Nacional, do técnico argentino Javier Gandolfi, por outro lado, volta para casa com moral nas aturas e ansioso por uma vitória para ficar numa melhor posição no grupo. O time venceu o Internacional por 3 a 1 na rodada anterior, encerrando um início ruim no torneio continental.

Os 'Verdolagas' também recuperaram a liderança do campeonato nacional no domingo, após vencer o Llaneros por 2 a 1 com um time misto que permitiu que a equipe titular recarregasse as baterias antes da partida contra o Bahia. O Atlético Nacional conta com o veterano goleiro David Ospina, os defensores Andrés Román, Juan José Arias e William Tesillo, além de meio-campistas como Matheus Uribe e Jorman Campuzano para este duelo. A imprensa especula que os atacantes Marino Hinestroza e Kevin Viveros serão titulares.