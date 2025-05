Alemanha anuncia dissolução de organização extremista que criou 'Estado paralelo'

O governo da Alemanha anunciou, nesta terça-feira (13), a proibição do "Reino da Alemanha", uma organização acusada de "atacar a ordem democrática e liberal", em um golpe à ideologia extremista e de conspirações que avança no país.

As autoridades confirmaram operações em sete regiões do país contra o "Reino da Alemanha", anunciou o Ministério do Interior em um comunicado. O grupo tem quase 6.000 integrantes, que "negam a existência da República Federal da Alemanha e rejeitam seu sistema jurídico".