Airbnb passa a oferecer serviços a domicílio como massagistas e chefs

"Os hotéis têm algo que nós não temos: serviços", disse Brian Chesky, diretor executivo do Airbnb, durante um evento de lançamento em Los Angeles. "Você pode pedir refeições no seu quarto", detalhou. "Você tem acesso a uma mini academia, um spa, pode receber uma massagem..."

A empresa americana também firmou acordos com famosos para oferecer atividades aos usuários com eles.

Esse serviço, batizado como "Airbnb Originals", inclui, por exemplo, a possibilidade de jogar vôlei de praia no Rio de Janeiro com a atleta olímpica Carol Solberg.

Diante dos problemas do Airbnb com as restrições impostas por muitas das principais cidades do mundo ao aluguel temporário de residências, a companhia busca ampliar e diversificar seu negócio.