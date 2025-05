Vini Jr sofre lesão no tornozelo e desfalca Real Madrid na reta final do Espanhol

O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, sofreu uma lesão no tornozelo e deve desfalcar a equipe na reta final do Campeonato Espanhol, anunciou o clube nesta segunda-feira (12).

"Após exames realizados hoje em Vinícius Jr. pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo", informou o clube em comunicado.