Starmer promete 'retomar o controle' das fronteiras britânicas em seu plano para reduzir a imigração

"Todas os setores do sistema de imigração, incluindo vistos de trabalho, vistos de reagrupamento familiar e vistos de estudante, serão reforçados para que possamos controlá-los melhor", declarou, ao apresentar seu plano em uma coletiva de imprensa.

O primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, prometeu nesta segunda-feira (12) "finalmente retomar o controle das fronteiras de seu país" ao anunciar um plano para reduzir a imigração, em um momento em que a extrema direita ganha espaço no Reino Unido.

Farage, um dos maiores defensores do Brexit, que liderou uma campanha focada no combate à migração, comemorou os resultados.

Os trabalhistas (centro-esquerda) perderam uma cadeira no Parlamento para o Reform UK em um distrito eleitoral no noroeste da Inglaterra.

Starmer indicou que o plano levará a uma "redução significativa na imigração". A ministra do Interior, Yvette Cooper, deve apresentar seus detalhes ao Parlamento nesta segunda-feira.

- Lema do Brexit -

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira em Downing Street, Starmer disse que a implementação de seu plano "será mais rigorosa do que nunca, e o número de migrantes diminuirá".

"Podemos e vamos vencer as próximas eleições gerais" programadas para 2029, afirmou Farage.

Com sua frase "finalmente retomar o controle de nossas fronteiras", Starmer usou o lema dos defensores do Brexit, que a transformaram em um argumento a favor da saída do Reino Unido da União Europeia.

"Criaremos um sistema controlado, seletivo e justo, em total ruptura com o passado", insistiu Starmer, já que a imigração líquida atingiu 728.000 entre junho de 2023 e junho de 2024, e quase um milhão no ano anterior.

O governo também está sob pressão para conter o fluxo de migrantes que cruzam o Canal da Mancha da França para a Inglaterra em pequenas embarcações.