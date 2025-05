Sonda soviética volta à Terra após 53 anos e cai no Oceano Índico

Nave construída para explorar Vênus enfrentou problema técnico e permaneceu em órbita por meio século. Módulo caiu no mar me região próxima da Indonésia

Lançado em março de 1972, o módulo Cosmos 482 , porém, nunca cumpriu sua missão de chegar a Vênus porque foi arrastado para fora do curso após um problema técnico em seu foguete. Desde então, a sonda ficou presa em órbita na Terra.

Uma sonda espacial lançada há 53 anos pela antiga União Soviética para explorar o planeta Vênus retornou à terra e caiu no Oceano Índico no último sábado, 10 , segundo informou a agência espacial russa Roscosmos.

A missão era levar ao planeta um módulo de pouso equipado com instrumentos científicos – incluindo um espectrômetro de raios gama, fotômetro e sensores atmosféricos.

A Cosmos 482 fazia parte do ambicioso programa Venera da União Soviética, que enviou várias sondas a Vênus entre 1961 e 1983.

Segundo a Roscosmos, a Cosmos 482 entrou na atmosfera da Terra e atingiu o oceano a oeste de Jacarta, na Indonésia. A localização exata não foi identificada, e, até o momento, não há relatos de detritos recuperados. Se as peças forem encontradas, elas pertencem à Rússia, seguindo um tratado internacional.

Embora várias sondas Venera tenham transmitido com sucesso dados da superfície do planeta, a Cosmos 482 saiu do curso logo após seu lançamento.

Após uma aparente tentativa de lançamento em uma trajetória de transferência para Vênus, a nave se separou em quatro pedaços: dois permaneceram na órbita baixa da Terra e caíram em 48 horas, e os outros (presumivelmente o módulo de pouso e a unidade de motor do estágio superior destacada) entraram em uma órbita mais alta, de acordo com dados da Nasa.

Reentrada arriscada

O módulo de quase 500 quilos e um metro de diâmetro vinha sendo acompanhado de perto por agências espaciais preocupadas com os possíveis perigos da reentrada.