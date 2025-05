Sinner acelera em Roma e avança às oitavas de final

O tenista número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, de volta ao circuito depois de cumprir três meses de suspensão por doping, conseguiu sua segunda vitória no Masters 1000 de Roma ao bater o holandês Jesper de Jong (N.93) nesta segunda-feira (12) e avançou às oitavas de final do torneio.

O próximo adversário do italiano de 23 anos será o argentino Francisco Cerúndolo (N.18), que eliminou o austríaco Sebastian Ofner (N.143) por 2 sets a 0 (6-2, 6-4).

Sem sentir os três meses longe das competições, Sinner conseguiu sobre De Jong sua 23ª vitória consecutiva, a sequência mais longa de sua carreira.

O número 1 do mundo não participou de nenhum torneio entre o Aberto da Austrália (que venceu no final de janeiro) e o Masters 1000 de Roma, em virtude do acordo firmado em fevereiro para uma suspensão de três meses com a Agência Mundial Antidoping (Wada), que reconheceu que seus exames positivos para o anabolizante clostebol em março de 2024 se deram por uma contaminação acidental.

