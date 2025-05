Seis búlgaros foram condenados à prisão por espionagem a favor da Rússia

Os cidadãos búlgaros, quatro homens e duas mulheres, foram declarados culpados de espionagem, entre 2020 e 2023, no Reino Unido, Áustria, Espanha, Alemanha e Montenegro, especialmente contra dissidentes do Kremlin e jornalistas.

O líder do grupo, Russev, Dzhambazov e Stoyanov se declararam culpados e foram condenados a 10 anos e oito meses, 10 anos e dois meses, e 5 anos, respectivamente.

Vanya Gaberova, de 30 anos, Katrin Ivanova, de 33, Tihomir Ivanov Ivanchev, de 39, Orlin Russev, de 47, Biser Dzhambazov, de 43, e Ivan Stoyanov, de 34, conheceram suas sentenças ao término de vários dias de audiências no tribunal penal de Old Bailey, em Londres.

Um dos membros apelidou o grupo de "Os Minions", como os personagens amarelos do desenho animado que trabalham para o vilão Gru, já que realizaram suas operações em benefício do GRU, serviço de inteligência militar russo.

Após a prisão do grupo, em fevereiro de 2023, os investigadores encontraram vários equipamentos de espionagem, como microfones e câmeras escondidas em uma gravata, uma pelúcia ou uma garrafa, também programas de computador e um kit para a fabricação de passaportes falsos.

Durante sua investigação, a polícia conseguiu reconstruir seis operações graças à análise de mais de 100 mil mensagens encontradas na plataforma Telegram, utilizada por Russev, que liderava o grupo de sua residência em Great Yarmouth, no leste da Inglaterra.

O grupo teve como objetivo, entre outros, o jornalista búlgaro Christo Grozev, quem investigou os serviços de inteligência russos, assim como Roman Dobrojotov, um jornalista e dissidente russo morador do Reino Unido, fundador do site The Insider.

Também espionaram Bergey Riskaliev, ex-político cazaque que obteve o status de refugiado no Reino Unido.

Além disso, vigiaram a base militar americana de Patch Barracks, em Stuttgart, na Alemanha, acreditando que soldados ucranianos estavam sendo treinados lá no uso do sistema de defesa antiaérea Patriot.