PSG pede anulação de penhora às suas contas em litígio com Mbappé

A Justiça havia autorizado a retenção financeira em abril, motivada pelo pedido do craque francês, que deixou o PSG em 2024, para receber os últimos três meses salário de seu contrato, além de bônus por ter assinado com o clube.

O Paris Saint-Germain pediu nesta segunda-feira (12) ao tribunal de Paris a anulação da penhora de 55 milhões de euros (R$ 347 milhões na cotação atual) reivindicados por Kylian Mbappé no litígio entre as partes por salários e bônus não pagos ao jogador.

Este procedimento será debatido no dia 26 de maio, mesmo dia da deliberação do procedimento sobre a forma debatida nesta segunda-feira.

O clube "iniciou uma ação no tribunal judicial para anular a decisão [da comissão jurídica da Liga de Futebol Profissional] que o ordenou a pagar 55 milhões de euros", lembrou o advogado Thomas Azzaro.

Nesta segunda-feira, em uma audiência perante o juiz de execução de penas, os advogados do PSG consideraram que o agora jogador do Real Madrid "não apresentou provas suficientes de uma aparente dívida".

O conflito entre Mbappé e PSG nasce de um acordo alcançado em agosto de 2023 entre as partes.

Thomas Clay, advogado de Mbappé, respondeu: "Onde está o dinheiro? Não foi tão fácil de penhorar, os bancos recusaram. Estamos enfrentando um estado soberano do Catar que financia constantemente este clube [pertencente ao Qatar Sports Investments]. Existe risco de cobrança quando há falta de transparência nas contas."

Em virtude de tal acordo, o jogador se comprometia a abrir mão de 55 milhões de euros relativos a diversos bônus se ficasse livre no mercado ao final da temporada.

Mbappé foi afastado do elenco principal do PSG por ter se recusado a renovar com o clube.

Essa renovação teria permitido ao PSG receber dinheiro em uma eventual transferência, mas Mbappé seguiu rumo ao Real Madrid como jogador livre ao final da temporada 2023/2024.