Petróleo sobe, impulsionado pelo relaxamento da guerra comercial entre EUA e China

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (12), impulsionados pela suspensão temporária da maioria das tarifas que Estados Unidos e China vinham impondo mutuamente, o que sugere perspectivas mais favoráveis para a demanda de petróleo bruto.

Especificamente, ambas as partes concordaram em reduzir substancialmente as sobretaxas que vinham aplicando uma à outra — até 30% no caso de Washington e 10% no de Pequim —, em comparação com os 145% e 125%, respectivamente, após a escalada iniciada pelo presidente Donald Trump no começo de abril.