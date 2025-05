Petro defende asilo de ex-presidente panamenho Martinelli na Colômbia

Martinelli, de 73 anos, chegou à Colômbia no sábado depois de ser condenado a 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro e de ter recebido asilo do governo de Petro, uma decisão criticada pela oposição.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu nesta segunda-feira (12) o "direito universal" ao asilo político concedido a Ricardo Martinelli, ex-presidente do Panamá condenado por corrupção em seu país.

Após 15 meses como refugiado na embaixada da Nicarágua no Panamá, o ex-presidente de direita obteve um salvo-conduto que lhe permitiu viajar para Bogotá.

Martinelli compartilhou no Instagram imagens alusivas à sua estada no país e um vídeo em uma boate.

"Aqui estou eu, para frente, feliz e contente (...) Vamos em frente. Viva a Colômbia, viva a Nicarágua, viva o Panamá", disse ele na rede social, onde também compartilhou fotos sorrindo com seu cachorro.

Apesar de seus problemas judiciais, Martinelli é muito popular no Panamá e era o candidato favorito para vencer as eleições de 2024, mas não pôde concorrer devido à sua condenação. Seu posto foi ocupado por José Raúl Mulino, seu herdeiro político que venceu a eleição graças à popularidade do ex-mandatário.