Nos EUA, Trump diz que preços de medicamentos serão cortados em 59%

No domingo, Trump sinalizou que a ordem executiva sobre preços de medicamentos e produtos farmacêuticos será assinada oficialmente nesta segunda-feira, 12, às 10h (de Brasília). Na agenda oficial da Casa Branca, há uma coletiva de imprensa prevista com participação do presidente americano do secretário de Saúde e Serviços Humanos, Robert F. Kennedy Jr., às 10h30.