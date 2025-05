Metrô em Londres sofre interrupções por falha em rede elétrica

Várias linhas da rede do metrô de Londres foram suspensas ou interrompidas nesta segunda-feira, 12, devido a uma queda de energia, informou a autoridade de transportes da capital britânica.

O site Transport for London mostrou que pelo menos três linhas do metrô foram suspensas devido a uma falha de rede elétrica, com atrasos graves e suspensões parciais em pelo menos seis outras linhas durante a hora do rush de fim de tarde.