Exército israelense bombardeia hospital em Gaza

O ataque põe fim à pausa nos combates respeitada por ocasião da libertação do refém americano-israelense Edan Alexander, mantido em cativeiro no território palestino desde outubro de 2023.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Exército indicou no Telegram que havia atacado "um centro de comando e controle situado no hospital Nasser, em Khan Yunis", no sul da Faixa de Gaza.

"Os altos dirigentes do Hamas continuam utilizando o hospital para atividades terroristas, usando de maneira cínica e brutal a população civil do hospital e de seu entorno", acrescentou.

Por ora, não havia informação disponível sobre eventuais vítimas.

O ataque ocorre depois de uma suspensão dos bombardeios nesta segunda-feira, quando o Hamas libertou Edan Alexander, o último refém de nacionalidade americana ainda mantido em Gaza.