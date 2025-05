Empresa chinesa fornecerá equipamentos ao Exército da Nicarágua

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Com a empresa Poly" foi assinado um contrato "para equipamentos para o Exército da Nicarágua", indicou Murillo, sem dar detalhes, a meios de comunicação governistas.

A cooperação militar da Rússia e da China com a Nicarágua preocupa os Estados Unidos.

Vários contratos com empresas do gigante asiático foram assinados em Pequim no marco de um fórum ministerial entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), disse Murillo, esposa de Ortega.

Esse fórum foi convocado em resposta à guerra comercial desencadeada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.