Em Moscou, Lula defende aproximação com Rússia e critica política tarifária de Trump

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil / Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu na última sexta-feira, 9, o estreitamento das relações do Brasil com a Rússia durante um encontro com seu homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscou. No evento, o petista procurou contornar críticas à sua visita ao país, isolado por países do Ocidente durante os três anos de incursão militar na Ucrânia, e fez objeções diretas à política tarifária dos EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Essa minha visita aqui é para estreitar e refazer, com muito mais força, a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científico-tecnológicos com a Rússia. Por seu lado, a Rússia deve ter muitos interesses com o Brasil", disse Lula durante reunião bilateral com Putin. Lula foi à Rússia para participar do desfile militar que marcou o 80º aniversário da vitória do exército soviético sobre a Alemanha nazista. O evento foi utilizado por Putin para tentar projetar poder e mostrar que não está isolado da comunidade internacional em meio ao conflito na Ucrânia. No entanto, o presidente brasileiro foi um dos poucos líderes de países democráticos que acompanharam a cerimônia. Entre os participantes estavam o chinês Xi Jinping, o ditador Nicolás Maduro, e o líder cubano Miguel Díaz-Canel, além de representantes de juntas militares de Myanmar e Burkina Faso. Entre os países membros da União Europeia, o único representado foi a Eslováquia, cujo primeiro-ministro, Robert Fico, é crítico ao envio de ajuda militar para a Ucrânia.

Críticas a Trump Ao se reunir com Putin, Lula lamentou o enfraquecimento do multilateralismo, da ONU e do livre comércio desde a sua última visita à Rússia, há 15 anos. O petista fez críticas diretas à política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, que, segundo ele, "enterra" o livre comércio e prejudica o respeito pelas nações livres. "As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo e joga por terra muitas vezes o respeito à soberania dos países que nós temos que ter", afirmou.

Ele defendeu as trocas comerciais com a Rússia, parceira nos Brics, como alternativa às medidas unilaterais. "Somos duas grandes nações em continentes opostos, fazemos parte do Sul Global e nós temos a chance de, nesse momento histórico, a gente poder fazer com que a nossa relação comercial possa crescer muito", continuou. Contudo, também destacou que a balança comercial entre Rússia e Brasil é deficitária para os brasileiros. De janeiro a março de 2025, por exemplo, Brasília exportou 1,4 bilhão de dólares em produtos como soja, carne bovina e café, e importou 10,9 bilhões de dólares em óleos combustíveis de petróleo, adubos e fertilizantes. Para Putin, as relações entre Rússia e Brasil se fortaleceram devido ao contato pessoal com Lula e "se desenvolvem progressivamente". Ele lembrou que o Brasil se juntou à coligação "anti-Hitler" durante a Segunda Guerra e que as suas unidades participaram em operações militares na Itália.

"Sei que no Brasil, assim como aqui na Rússia, eles honram a memória daqueles acontecimentos e prestam homenagem ao heroísmo dos vencedores", disse o presidente russo. Oposição contesta visita Lula está acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e por uma comitiva de ministros e autoridades, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A presença do grupo na Rússia foi bastante criticada, principalmente pela oposição. O senador Sergio Moro (União Brasil-PR), por exemplo, disse que Lula foi a Moscou "aplaudir as tropas russas que invadiram a Ucrânia" por sua própria iniciativa.