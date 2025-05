China recebe líderes latino-americanos para reforçar aproximação

Pequim intensificou a cooperação econômica e política com países latino-americanos nos últimos anos e defende a formação de uma frente unida contra a recente onda de tarifas do presidente americano, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dois terços dos países latino-americanos aderiram à Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI, na sigla em inglês) de Pequim, um programa de infraestrutura avaliado em um trilhão de dólares (5,71 trilhões de reais). Além disso, a China superou os Estados Unidos como principal parceiro comercial de Brasil, Peru e Chile, entre outros.

O fórum entre a China e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), que tem 33 membros, começará oficialmente na terça-feira (13).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Pequim no sábado para uma visita de Estado de cinco dias.

Lula tem buscado melhorar as relações com China e com os Estados Unidos desde que voltou ao poder no início de 2023.