Braço armado do Hamas anuncia que libertará refém americano-israelense nesta segunda

O braço armado do Hamas afirmou que libertará nesta segunda-feira (12) o refém americano-israelense Edan Alexander, detido em Gaza desde outubro de 2023.

"As Brigadas (Ezedin) Al Qasam decidiram libertar o soldado sionista com cidadania americana Edan Alexander hoje, segunda-feira", anunciou o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em um comunicado no Telegram.